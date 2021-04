தேசிய செய்திகள்

புதுசெருப்பை கடித்ததால் ஆத்திரம்: நாயை ஸ்கூட்டரில் கட்டி 4 கி.மீ. தூரம் இழுத்து சென்ற கொடூரம் + "||" + Anger over new shoe bite: Dog tied up on scooter 4 km. The cruelty of being dragged away

புதுசெருப்பை கடித்ததால் ஆத்திரம்: நாயை ஸ்கூட்டரில் கட்டி 4 கி.மீ. தூரம் இழுத்து சென்ற கொடூரம்