தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் 92 நாளில் 12 கோடிக்கும் மேற்பட்டோருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி அமெரிக்கா, சீனாவை விட வேகம் + "||" + The corona vaccine for more than 12 crore people in India in 92 days is faster than the US and China

இந்தியாவில் 92 நாளில் 12 கோடிக்கும் மேற்பட்டோருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி அமெரிக்கா, சீனாவை விட வேகம்