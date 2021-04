தேசிய செய்திகள்

பயணிகளின் கொரோனா சான்றிதழை சரிபார்க்காத 4 விமான நிறுவனங்கள் மீது டெல்லி அரசு வழக்குப்பதிவு + "||" + Delhi government files case against 4 airlines for not verifying corona certificate of passengers

