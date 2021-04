தேசிய செய்திகள்

கர்நாடக அரசின் பெயரில் போலி ஊரடங்கு வழிகாட்டுதல் வெளியானதால் பரபரப்பு + "||" + Sensation over fake curfew guidance issued in the name of Karnataka government

கர்நாடக அரசின் பெயரில் போலி ஊரடங்கு வழிகாட்டுதல் வெளியானதால் பரபரப்பு