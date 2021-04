தேசிய செய்திகள்

பெங்களூருவில் 75 சதவீத போலீசாருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது - போலீஸ் கமிஷனர் கமல்பந்த் + "||" + In Bangalore 75 per cent of the police have been vaccinated against corona

