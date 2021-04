தேசிய செய்திகள்

பெங்களூருவில் கொரோனா பரவலால் விமான பயணிகளின் எண்ணிக்கை 70 சதவீதம் குறைந்தது + "||" + The number of air passengers was reduced by 70 percent

