தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் கொரோனா பரவலை மாநில அரசால் தடுக்க முடியவில்லை - சித்தராமையா குற்றச்சாட்டு + "||" + The state government has not been able to stop the spread of corona in Karnataka

கர்நாடகத்தில் கொரோனா பரவலை மாநில அரசால் தடுக்க முடியவில்லை - சித்தராமையா குற்றச்சாட்டு