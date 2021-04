தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பரவல்; பெங்களூருவில் கவர்னர் தலைமையில் இன்று அனைத்துக்கட்சி கூட்டம் - புதிய கட்டுப்பாடுகள் குறித்து முக்கிய முடிவு + "||" + All party meeting chaired by Governor in Bangalore today

கொரோனா பரவல்; பெங்களூருவில் கவர்னர் தலைமையில் இன்று அனைத்துக்கட்சி கூட்டம் - புதிய கட்டுப்பாடுகள் குறித்து முக்கிய முடிவு