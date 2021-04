தேசிய செய்திகள்

தமிழகத்தை தொடர்ந்து புதுச்சேரி, கேரளாவிலும் இரவு நேர ஊரடங்கு இன்று முதல் அமலுக்கு வருகிறது + "||" + Following Tamil Nadu, night curfew will come into effect in Pondicherry and Kerala from today

