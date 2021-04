தேசிய செய்திகள்

திருச்சுழி தொகுதி தேர்தலை ரத்து செய்யக் கோரிய மனுவை ஏற்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு மறுப்பு + "||" + The Supreme Court has refused to accept the petition seeking cancellation of the Tiruchirappalli constituency election

திருச்சுழி தொகுதி தேர்தலை ரத்து செய்யக் கோரிய மனுவை ஏற்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு மறுப்பு