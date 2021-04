தேசிய செய்திகள்

மே மாதம் 1-ந் தேதி முதல் 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் தடுப்பூசி மருந்து கடைகளில் விற்கவும் மத்திய அரசு அனுமதி + "||" + From May 1, the federal government will allow anyone over the age of 18 to sell vaccines at drug stores

