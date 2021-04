தேசிய செய்திகள்

புலம்பெயர் தொழிலாளர்களை ஏற்றிச்சென்ற பஸ் கவிழ்ந்து விபத்து - 3 பேர் பலி + "||" + Three people died after a bus carrying migrants to Madhya Pradesh

புலம்பெயர் தொழிலாளர்களை ஏற்றிச்சென்ற பஸ் கவிழ்ந்து விபத்து - 3 பேர் பலி