கொரோனா தடுப்பூசி விநியோகம்: மத்திய அரசின் பாரபட்சமான திட்டம் - ராகுல் காந்தி விமர்சனம்

புதுடெல்லி,

இந்தியாவில் தற்போது கொரோனா பரவல் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், அதனைக் கட்டுப்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. கடந்த ஜனவரி 16ம் தேதி முதல் தொடங்கிய கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி, முதற்கட்டமாக சுகாதாரப் பணியாளர்கள், முன்களப் பணியாளர்களுக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டது. இதைத்தொடர்ந்து, 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கும், இணை நோய்கள் கொண்ட 45 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கும் மட்டுமே கொரோனா தடுப்பூசி போட மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியிருந்தது.

இதனிடையே, நாடு முழுவதும் கொரோனாவின் இரண்டாவது அலை அதிகரித்து வரும் நிலையில், மே 1-ம் தேதி முதல் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடுவதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. இதைத்தொடர்ந்து, மே ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து தடுப்பூசி நிறுவனங்களிடமிருந்து தடுப்பூசிகளை நேரடியாக வாங்க மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அனுமதியளித்துள்ளது.

இந்நிலையில் கொரோனா தடுப்பூசி விநியோக திட்டத்தில் இந்திய அரசு பாரபட்சமாக செயல்படுவதாக ராகுல் காந்தி விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக அவர் தனது டுவிட்டரில், “18 முதல் 45 வயதானோருக்கு இலவச தடுப்பூசி இல்லை. விலை கட்டுப்பாடுகள் இல்லாமல் (தடுப்பூசி விற்பனையில்) இடைத்தரகர்கள் உள்ளே கொண்டுவரப்பட்டுள்ளனர். பலவீனமான பிரிவுகளுக்குத் தடுப்பூசி உத்தரவாதமில்லை. இது இந்திய அரசின் பாரபட்சமான தடுப்பூசி திட்டம். தடுப்பூசி விநியோக திட்டமில்லை” என்று ராகுல்காந்தி பதிவிட்டுள்ளார்.

