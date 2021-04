தேசிய செய்திகள்

ஆண்டுக்கு 70 கோடி டோஸ் கோவேக்சின் உற்பத்தி; பாரத் பயோடெக் முடிவு + "||" + Production of 70 million doses of covaxin per year; By Bharat Biotech

