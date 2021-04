தேசிய செய்திகள்

சத்தீஷ்கார் மாநிலத்தில் தடுப்பூசி போட்டு கொண்டால், ஒரு கிலோ தக்காளி இலவசம் + "||" + In Chhattisgarh, one kg of tomatoes is free if vaccinated

