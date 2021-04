தேசிய செய்திகள்

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் ராமநவமியை முன்னிட்டு நாளை திருமஞ்சனம் + "||" + Thirumanjanam tomorrow at Tirupati Ezhumalayan temple on the occassion of Ramanavami

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் ராமநவமியை முன்னிட்டு நாளை திருமஞ்சனம்