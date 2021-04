தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் 1 முதல் 9-ம் வகுப்பு வரை மாணவர்கள் தேர்வு இன்றி தேர்ச்சி - பள்ளி கல்வித்துறை அறிவிப்பு + "||" + Students from 1st to 9th class in Karnataka pass without examination

கர்நாடகத்தில் 1 முதல் 9-ம் வகுப்பு வரை மாணவர்கள் தேர்வு இன்றி தேர்ச்சி - பள்ளி கல்வித்துறை அறிவிப்பு