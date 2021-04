தேசிய செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் இருந்து ரூ.3 ஆயிரம் கோடி போதைப்பொருளுடன் வந்த படகு பிடிபட்டது - இலங்கையைச் சேர்ந்த 5 பேர் கைது + "||" + Five Sri Lankans arrested for smuggling Rs 3,000 crore worth of drugs from Pakistan

