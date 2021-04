தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் நேற்று ஒரேநாளில் 19,577 பேருக்கு கொரோனா - இரவு நேர ஊரடங்கு அமல் + "||" + Kerala Imposed Night Curfew in the State due to Raise in Coronavirus

கேரளாவில் நேற்று ஒரேநாளில் 19,577 பேருக்கு கொரோனா - இரவு நேர ஊரடங்கு அமல்