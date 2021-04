நாட்டு மக்கள் கவனமாக இருந்தால் முழு ஊரடங்கு தேவை இல்லை விதிமுறைகளை கடுமையாக பின்பற்ற பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள்

தேசிய செய்திகள்

நாட்டு மக்கள் கவனமாக இருந்தால் முழு ஊரடங்கு தேவை இல்லை விதிமுறைகளை கடுமையாக பின்பற்ற பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள் + "||" + If the country people are careful No full curfew is required At the request of Prime Minister Modi

நாட்டு மக்கள் கவனமாக இருந்தால் முழு ஊரடங்கு தேவை இல்லை விதிமுறைகளை கடுமையாக பின்பற்ற பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள்