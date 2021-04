தேசிய செய்திகள்

மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும்; பணியாளர் நலத்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தல் + "||" + Central government employees must be vaccinated; Instruction from the Ministry of Personnel Welfare

