தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் வார இறுதி ஊரடங்கின்போது பொதுமக்கள் வெளியில் நடமாட அனுமதிக்க கூடாது - மந்திரி பசவராஜ் பொம்மை உத்தரவு + "||" + The public should not be allowed to walk outside during the weekend curfew

கர்நாடகத்தில் வார இறுதி ஊரடங்கின்போது பொதுமக்கள் வெளியில் நடமாட அனுமதிக்க கூடாது - மந்திரி பசவராஜ் பொம்மை உத்தரவு