தேசிய செய்திகள்

கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை மீறி காதலியை சந்திக்க விரும்பிய இளைஞர்களுக்கு, மும்பை போலீசாரின் பக்குவமான பதில் + "||" + Mumbai police's mature response to youngsters who wanted to meet their girlfriend in defiance of corona restrictions

கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை மீறி காதலியை சந்திக்க விரும்பிய இளைஞர்களுக்கு, மும்பை போலீசாரின் பக்குவமான பதில்