தேசிய செய்திகள்

மே.வங்காளத்திற்கு வந்துகொண்டிருந்த ஆக்சிஜன் விநியோகம் உ.பிரதேசத்திற்கு திருப்பி விடப்பட்டுள்ளது - மம்தா குற்றச்சாட்டு + "||" + Our oxygen supply chain has been diverted to Uttar Pradesh Says West Bengal CM Mamata Banerjee

மே.வங்காளத்திற்கு வந்துகொண்டிருந்த ஆக்சிஜன் விநியோகம் உ.பிரதேசத்திற்கு திருப்பி விடப்பட்டுள்ளது - மம்தா குற்றச்சாட்டு