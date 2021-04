தேசிய செய்திகள்

லடாக்: பனிச்சரிவில் சிக்கிய 10 பேர் மீட்பு - இந்திய ராணுவம் நடவடிக்கை + "||" + Indian Army rescued 10 civilians at Ladakh following snow slides in the region

