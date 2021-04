தேசிய செய்திகள்

மும்பை அருகே தனியார் ஆஸ்பத்திரியில் பயங்கர தீ; 14 கொரோனா நோயாளிகள் கருகி சாவு + "||" + Terrible fire at a private hospital near Mumbai; 14 Corona patients burn to death; Prime Minister Modi, Rahul condolences

மும்பை அருகே தனியார் ஆஸ்பத்திரியில் பயங்கர தீ; 14 கொரோனா நோயாளிகள் கருகி சாவு