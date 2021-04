தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்ப்பு; சக்திவாய்ந்த வெடிகுண்டு கண்டுபிடித்து செயலிழப்பு + "||" + Avoidance of major catastrophe in Kashmir; Powerful bomb detected and diffused

காஷ்மீரில் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்ப்பு; சக்திவாய்ந்த வெடிகுண்டு கண்டுபிடித்து செயலிழப்பு