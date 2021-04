தேசிய செய்திகள்

ஆக்சிஜன், மருந்து தட்டுப்பாடு விவகாரம்; அனைத்து மாநிலங்களும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும்; பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள் + "||" + Oxygen, drug shortage issue; All states must work together; Prime Minister Modi's request

ஆக்சிஜன், மருந்து தட்டுப்பாடு விவகாரம்; அனைத்து மாநிலங்களும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும்; பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள்