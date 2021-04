தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்திற்கு 1,471 டன் ஆக்சிஜனை மத்திய அரசு வழங்க வேண்டும்; பிரதமர் மோடியிடம், முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா கோரிக்கை + "||" + The central government should supply 1471 tonnes of oxygen to Karnataka

