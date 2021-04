தேசிய செய்திகள்

ரெம்டெசிவிர் இறக்குமதிக்கு அனுமதி வேண்டும்; கூடுதலாக ஆக்சிஜன், தடுப்பூசி தேவை; பிரதமர் மோடியிடம், உத்தவ் தாக்கரே வேண்டுகோள் + "||" + Remtecivir needs permission to import; In addition oxygen, vaccination is required; Uddhav Thackeray appeals to Prime Minister Modi

ரெம்டெசிவிர் இறக்குமதிக்கு அனுமதி வேண்டும்; கூடுதலாக ஆக்சிஜன், தடுப்பூசி தேவை; பிரதமர் மோடியிடம், உத்தவ் தாக்கரே வேண்டுகோள்