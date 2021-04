தேசிய செய்திகள்

தேவையற்ற திட்டங்களுக்கு பதிலாக ‘சுகாதார துறையில் கவனம் செலுத்துங்கள்’; மத்திய அரசுக்கு ராகுல் வலியுறுத்தல் + "||" + ‘Focus on the health sector’ instead of unnecessary projects; Rahul's insistence on the central government

தேவையற்ற திட்டங்களுக்கு பதிலாக ‘சுகாதார துறையில் கவனம் செலுத்துங்கள்’; மத்திய அரசுக்கு ராகுல் வலியுறுத்தல்