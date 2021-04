தேசிய செய்திகள்

கும்பமேளா, தேர்தல் பொது கூட்டங்கள் நடந்த போதே சுப்ரீம் கோர்ட்டு தலையிட்டு இருந்தால் கொரோனா பாதிப்பு மோசமாகி இருக்காது; சிவசேனா கருத்து + "||" + Kumbh Mela, the corona impact would not have worsened if the Supreme Court had intervened during the election public meetings; Shiv Sena opinion

கும்பமேளா, தேர்தல் பொது கூட்டங்கள் நடந்த போதே சுப்ரீம் கோர்ட்டு தலையிட்டு இருந்தால் கொரோனா பாதிப்பு மோசமாகி இருக்காது; சிவசேனா கருத்து