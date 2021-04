தேசிய செய்திகள்

மே 1-ந்தேதிக்கு முன் தனியார் தடுப்பூசி மையங்களை கூடுதலாக அமைக்க வேண்டும்; மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல் + "||" + Private vaccination centers must be set up before May 1; Central Government Instruction to States

மே 1-ந்தேதிக்கு முன் தனியார் தடுப்பூசி மையங்களை கூடுதலாக அமைக்க வேண்டும்; மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல்