தேசிய செய்திகள்

உத்தர பிரதேசத்தில் எந்த மருத்துவமனையிலும் ஆக்சிஜனுக்கு தட்டுப்பாடு இல்லை: யோகி ஆதித்யநாத் + "||" + No Shortage Of Oxygen In Any Hospitals In Uttar Pradesh: Chief Minister

உத்தர பிரதேசத்தில் எந்த மருத்துவமனையிலும் ஆக்சிஜனுக்கு தட்டுப்பாடு இல்லை: யோகி ஆதித்யநாத்