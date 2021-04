தேசிய செய்திகள்

18-45 வயதினர் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டுமா? கோவின் தளத்தில் பதிவு செய்வது கட்டாயம் + "||" + CoWin Portal: Registration must for those between 18-45 years to get COVID-19 vaccine shot

18-45 வயதினர் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டுமா? கோவின் தளத்தில் பதிவு செய்வது கட்டாயம்