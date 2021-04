தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் மே 1-ந்தேதி முதல் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு இலவச தடுப்பூசி; மந்திரி நவாப் மாலிக் தகவல் + "||" + Free vaccination for those over 18 years of age from May 1 in the Maharashtra

மராட்டியத்தில் மே 1-ந்தேதி முதல் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு இலவச தடுப்பூசி; மந்திரி நவாப் மாலிக் தகவல்