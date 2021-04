தேசிய செய்திகள்

ஆக்சிஜன் ஏற்றி வரும் கப்பல்களுக்கான கட்டணங்களை தள்ளுபடி செய்ய துறைமுகங்களுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவு + "||" + Central govt order for ports to waive charges for ships carrying oxygen

ஆக்சிஜன் ஏற்றி வரும் கப்பல்களுக்கான கட்டணங்களை தள்ளுபடி செய்ய துறைமுகங்களுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவு