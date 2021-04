தேசிய செய்திகள்

பிரதமர் நிதியின் கீழ் அரசு ஆஸ்பத்திரிகளில் 551 ஆக்சிஜன் உற்பத்தி ஆலைகள் அமைக்க நடவடிக்கை + "||" + PM cares fund to be used to set 551 oxygen production plants in government hospitals

