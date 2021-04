தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் 18 வயதிற்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் கொரோனா தடுப்பூசி இலவசம் - முதல்மந்திரி கெஜ்ரிவால் அறிவிப்பு + "||" + Delhi govt has decided to provide free vaccines to everyone above 18 years of age

