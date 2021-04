தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு இலவசமாக கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் - எடியூரப்பா அறிவிப்பு + "||" + Karnataka govt will provide free Covid-19 vaccines to all above 18 yrs, says CM Yediyurappa

கர்நாடகாவில் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு இலவசமாக கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் - எடியூரப்பா அறிவிப்பு