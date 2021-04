தேசிய செய்திகள்

ஆக்சிஜனை எடுத்துச்செல்வதில் உள்ள பிரச்சினை சரிசெய்யப்படும்: போதுமான ஆக்சிஜன் இருப்பில் உள்ளது; மத்திய அரசு உறுதி + "||" + The problem with carrying oxygen will be fixed: there is enough oxygen in stock; Confirmed by the Central Government

ஆக்சிஜனை எடுத்துச்செல்வதில் உள்ள பிரச்சினை சரிசெய்யப்படும்: போதுமான ஆக்சிஜன் இருப்பில் உள்ளது; மத்திய அரசு உறுதி