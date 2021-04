தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் எதிர்ப்பு எதிரொலி: தடுப்பூசி விலையை குறைக்க வேண்டும்; மருந்து கம்பெனிகளுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல் + "||" + Echoes across the country: to reduce vaccine prices; Central Government Instruction to Pharmaceutical Companies

நாடு முழுவதும் எதிர்ப்பு எதிரொலி: தடுப்பூசி விலையை குறைக்க வேண்டும்; மருந்து கம்பெனிகளுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல்