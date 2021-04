தேசிய செய்திகள்

மும்பையில் மருந்து தட்டுப்பாடு காரணமாக 41 தடுப்பூசி மையங்கள் மூடல் + "||" + Closure of 41 vaccination centers in Mumbai due to shortage of medicines

மும்பையில் மருந்து தட்டுப்பாடு காரணமாக 41 தடுப்பூசி மையங்கள் மூடல்