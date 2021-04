தேசிய செய்திகள்

குஜராத்தில் இருந்து மராட்டியத்திற்கு 45 டன் திரவ ஆக்சிஜன் ரெயில் மூலம் கொண்டுவரப்பட்டது + "||" + 45 tons of liquid oxygen was brought by rail from Gujarat to Maharashtra

