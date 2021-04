தேசிய செய்திகள்

ஆக்சிஜன் தட்டுப்பாடு பொய்யான தகவலை கூறும் ஆஸ்பத்திரிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை - உத்தரபிரதேச அரசு எச்சரிக்கை + "||" + More offers of oxygen support come in amid Covid-19 challenge in Uttar Pradesh

ஆக்சிஜன் தட்டுப்பாடு பொய்யான தகவலை கூறும் ஆஸ்பத்திரிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை - உத்தரபிரதேச அரசு எச்சரிக்கை