“இந்தியாவிற்கு உதவ தைவான் தயார்” - அதிபர் சாய் இங்-வென்

புதுடெல்லி,

இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கொரோனா பாதித்தவர்கள் எண்ணிக்கை 3 லட்சத்து 23 ஆயிரத்து 144 ஆக உள்ளது. இந்தியாவில் இதுவரை கொரோனா பாதித்தவர்கள் எண்ணிக்கை 1 கோடியே 76 லட்சத்து 36 ஆயிரத்து 307 ஆக உள்ளது. கொரோனா பாதிப்பால் ஒரே நாளில் 2,771 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். தொற்று பாதிப்புடன் சிகிச்சை பெறுபவர்கள் எண்ணிக்கை 28 லட்சத்து 82 ஆயிரத்து 204 ஆக உள்ளது. கொரோனாவின் கோரப்பிடியில் இருந்து இந்தியாவினை மீட்க, உலக நாடுகள் நேசக்கரம் நீட்டி வருகின்றன.

இந்நிலையில் இந்தியாவிற்கு உதவ தைவான் தயார் என்று அந்நாட்டு அதிபர் சாய் இங்-வென் தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் தனது டுவிட்டரில், “அனைத்து தைவானிய மக்களின் சார்பாக, இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று விரைவாக பரவுவது குறித்து எனது தீவிர கவலையை தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். இந்த கடினமான நேரத்தில் தைவான் அரசு இந்தியாவுடன் நிற்கிறது, இந்த இக்கட்டான சூழலில் தைவான் அரசு இந்தியாவிற்கு உதவத் தயாராக இருக்கிறது” என்று அதிபர் சாய் இங்-வென் பதிவிட்டுள்ளார்.

On behalf of all #Taiwanese people, I would like to express my serious concern over the rapid spread of COVID-19 in #India. Taiwan stands with India in this difficult time, & we are ready to provide help.