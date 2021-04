சிகிச்சை மறுக்கப்பட்ட மூதாட்டி பலி: தனியார் மருத்துவமனை மீது உறவினர்கள் தாக்குதல் - வீடியோ

புதுடெல்லி,

கொரோனாவின் இரண்டாவது அலை காரணமாக இந்தியாவில் நாள்தோறும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. இந்த சூழலில் டெல்லி மற்றும் மராட்டிய மாநிலங்களில் உள்ள சில மருத்துவமனைகளில் ஆக்சிஜன் மற்றும் படுக்கை வசதி பற்றாக்குறை அதிகமாக உள்ளது.

இந்நிலையில், டெல்லி தனியார் மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சைக்கு வந்த 62 வயது மூதாட்டிக்கு ஐ.சி.யு படுக்கை கிடைக்காததால் உயிரிழந்ததாக நோயாளியின் உறவினர்கள் குற்றச்சாட்டினர்.

முன்னதாக மருத்துவமனையில் படுக்கை வசதிகள் இல்லை எனக்கூறி மருத்துவமனை ஊழியர்கள் அவரை அனுமதிக்க மறுத்து விட்டதாகத் தெரிகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து தீவிர பாதிப்பில் இருந்த மூதாட்டி சில மணி நேரங்களிலேயே பரிதாபமாக பலியானார்.

மூதாட்டி உயிரிழந்ததை தொடர்ந்து ஆத்திரமடைந்த நோயாளியின் உறவினர்கள் தனியார் மருத்துவமனை ஊழியர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தினர். மேலும், மருத்துவமனைக்குள் புகுந்து ஐ.சி.யு வார்டு மற்றும் மருத்துவ உபகாரணங்களையும் சேதப்படுத்தியதாக புகார் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நோயாளின் உறவினர்கள் நடந்த தாக்குதலில் மருத்துவமனை ஊழியர்கள் காயமடைந்தனர். மருத்துவமனை நிர்வாகம் தரப்பிலும் ஊழியர்கள் திருப்பி அவர்களை தாக்கினர். இதன் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரல் ஆகி வருகிறது.

