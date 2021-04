தேசிய செய்திகள்

தமிழகம் உள்பட 5 மாநிலங்களில் திட்டமிட்டபடி 2-ந் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை வெற்றி கொண்டாட்டங்களுக்கு தடை - தேர்தல் கமிஷன் அதிரடி நடவடிக்கை + "||" + Election Commission bans vote-counting celebrations on the 2nd as planned in 5 states including Tamil Nadu

தமிழகம் உள்பட 5 மாநிலங்களில் திட்டமிட்டபடி 2-ந் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை வெற்றி கொண்டாட்டங்களுக்கு தடை - தேர்தல் கமிஷன் அதிரடி நடவடிக்கை