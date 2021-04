தேசிய செய்திகள்

கொரோனா 'நெகட்டிவ்’ வேட்பாளர்கள், முகவர்களுக்கு மட்டுமே வாக்கு எண்ணும் மையத்திற்குள் அனுமதி + "||" + Election Commission makes it mandatory for candidates and their agents to show negative coronavirus test reports to enter counting centres

கொரோனா 'நெகட்டிவ்’ வேட்பாளர்கள், முகவர்களுக்கு மட்டுமே வாக்கு எண்ணும் மையத்திற்குள் அனுமதி