தேசிய செய்திகள்

18 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கு மே 1ஆம் தேதி தடுப்பூசி போடப்போவதில்லை - மராட்டிய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முடிவு + "||" + Maharashtra: Vaccination drive for those above 18 not to begin on May 1

18 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கு மே 1ஆம் தேதி தடுப்பூசி போடப்போவதில்லை - மராட்டிய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முடிவு